Сбылось пророчество духовника Путина по Украине

17.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские греко-католики тайно участвуют в процессе создания т.н. «Поместной церкви» на Украине, рассчитывают получить контроль над новосозданной структурой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На Западной Украине появились билборды, на которых изображен священник, который поздравляет с получением томоса и хвалит «патриота Петра Порошенко».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Интересно, что Джиджора является не православным, а греко-католическим священником – деканом Монастырского деканата Бучацкой епархии УГКЦ.

Интересно, что ранее глава Украинской греко-католической церкви Святослав (Шевчук) заявил, что считает реальным в перспективе единение УГКЦ с новосозданной «Православной церковью Украины».

Митрополит Тихон Шевкунов, которого пресса называет духовником российского лидера Владимира Путина, еще в 2008 году предупреждал, что отделение Украинской Православной Церкви от Московского Патриархата осуществляется для того, чтобы в будущем поставить ее под управление католического Ватикана.

«Мы можем прогнозировать, что следующим после автокефалии будет этап объединения православных и католиков Украины в единую поместную украинскую церковь, подчиненную Ватикану», – сказал он в интервью журналу Der Spiegel Профиль.

«Одно из самых красноречивых свидетельств – высказывание признаваемого и по сей день идеолога и лидера украинских униатов, католического митрополита Андрея Шептицкого в 1914 году: «Украинцы – лишь орудие божественного промысла, призванные вырвать христианский Восток из клещей ереси, водворить его в лоно апостольского престола и европейского сообщества», – отметил тогда Тихон.

«Эксперимент этот уже успешно поставлен, и наглядное его выражение – униатская Галиция», – считает он.

Еще в 2008 году Тихон утверждал, что большинство священников на Украине «прекрасно понимают, к чему неизбежно приведет автокефалия».

«Особенно при нынешних тенденциях развития украинского государства. Священник в Киеве прямо мне сказал: если мы примем автокефалию – наши дети будут униатами. Лучше, чем кто бы то ни было, осознают многогранную опасность автокефализма большинство епископов Украины», – утверждал он.