«Сейчас наделают, и начнут бросать» – в Киеве жалуются на российские планирующие авиабомбы

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Используемые российской армией управляемые авиабомбы ФАБ очень дешёвые, и показали высокую эффективность в уничтожении противника.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал киевский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Почему планирующие авиабомбы очень опасны. ФАБ-500 – это триста килограмм тротила. Это где-то в пять раз больше, чем в снаряде 152 мм. Представляете, какой взрыв. Во-вторых, она дешёвая. ФАБ-100 у них вообще навалом. Они её кидают, и самолёты не входят в зону действия ПВО», – сказал Стариков.

Эксперт подчеркнул, что авиабомбы очень эффективны для уничтожения командных пунктов, и их у российской армии будет становиться всё больше.

«И взрыватели ставят на замедление, это противобункерное – это бить по штабам, по нашим укрепрайонам. И при массовом использовании это представляет… в пять раз больше, чем снаряд, они дешёвые. [Электроника наведения] в несколько раз дороже, чем сама бомба. Но они их сейчас наделают, и начнут бросать. В день они бросают 20 бомб», – добавил он.