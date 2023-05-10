«Сейчас наделают, и начнут бросать» – в Киеве жалуются на российские планирующие авиабомбы

Вадим Москаленко .  
10.05.2023 22:06
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Используемые российской армией управляемые авиабомбы ФАБ очень дешёвые, и показали высокую эффективность в уничтожении противника.

Об этом в интервью украинскому политологу Вадиму Карасеву рассказал киевский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Используемые российской армией управляемые авиабомбы ФАБ очень дешёвые, и показали высокую эффективность в уничтожении...

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«Почему планирующие авиабомбы очень опасны. ФАБ-500 – это триста килограмм тротила. Это где-то в пять раз больше, чем в снаряде 152 мм. Представляете, какой взрыв.

Во-вторых, она дешёвая. ФАБ-100 у них вообще навалом. Они её кидают, и самолёты не входят в зону действия ПВО», – сказал Стариков.

Эксперт подчеркнул, что авиабомбы очень эффективны для уничтожения командных пунктов, и их у российской армии будет становиться всё больше.

«И взрыватели ставят на замедление, это противобункерное – это бить по штабам, по нашим укрепрайонам. И при массовом использовании это представляет… в пять раз больше, чем снаряд, они дешёвые.

[Электроника наведения] в несколько раз дороже, чем сама бомба. Но они их сейчас наделают, и начнут бросать. В день они бросают 20 бомб», – добавил он.

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