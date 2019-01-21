Секте Ляшко рассказали, как его чудом не придушило пуповиной

21.01.2019, Киев, Игорь Петров

Скандально известный украинский политик Олег Ляшко должен был умереть еще при рождении, однако его спасла счастливая случайность.

Об этом на съезде, где Ляшко выдвигался на президентские выборы, заявил депутат Верховной Рады Андрей Лозовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом зале есть человек, вера которого творит чудеса. Он ни то что нулевые возможности в жизни имел, он их имел минусовые. Врачи подтвердят, что 92% детей, которые рождаются с пуповиной вокруг шеи, умирают. Он тоже родился с пуповиной вокруг шеи. Но он выжил. И это – великий символ, это победа жизни над смертью.

И та победа, которая будет при поддержке Господа Бога и украинского народа, когда мы получим своего украинского народного президента, тоже будет победой жизни над смертью», – объявил Лозовой.