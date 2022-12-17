Сельхозпроизводители Украины потеряли 34 миллиарда долларов

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Украинские аграрии терпят серьёзные убытки и вынуждены переходить на аварийный режим работы, предполагающий сокращения производства сельхозпродукции и поголовья скота, чтобы удержаться в реалиях Украины.

Об этом говорили участники проходящего в Киеве брифинга о продовольственной безопасности, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть такое понятие, как непрямые убытки. Это может быть и недополученная выгода, это и экологические убытки, и всё другое. И они достигают 34 миллиарда долларов. Данные ФАО [организация ООН, основной задачей которой является борьба с голодом] – ред.) свидетельствуют о том, что сегодня 25% домохозяйств прекратили выращивать сельхозпродукцию или сократили поголовье скота», – констатировал замминистра аграрной политики и продовольствия Украины Маркиян Дмитрасевич.

В свою очередь ведущий аналитик по исследованиям ФАО на Украине Анна Бурка объяснила, что данные меры относятся к «чрезвычайным стратегиям», тогда как есть ещё «стрессовые» и «кризисные».

«К стрессовым стратегиям относится, когда человек начинает продавать имущество – это мебель, телевизоры, радио, всё что относится к имуществу, или, как пример, человек начинает занимать деньги, чтобы обеспечить основные потребности, такие как еда, медицинские услуги, доступ к жилью. Касательно кризисных стратегий, это стратегии, когда человек начинает продавать свои производственные активы, они уменьшают траты на покупку минеральных удобрений, на ветеринарные услуги, на корма. Наиболее сложная для людей это стратегия, которая относится к чрезвычайной стратегии, когда человек продаёт землю, дом, чтобы обеспечить основные потребности или продаёт последних репродуктивных животных. Если посмотреть на этот график, то мы увидим, что на национальном уровне порядка 40% домохозяйств уже начали применять кризисные стратегии», – ведущий аналитик по исследованиям ФАО на Украине Анна Бурка.

При этом, согласно графику, у линии фронта степень применения перечисленных мер выше лишь буквально на несколько процентов относительно центральных и западных областей. Лидирует же Запорожская область, а самые низкие показатели на Херсонщине.