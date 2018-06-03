03.06.2018, Москва, Владимир Гладков

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Село и люди: Украина как пародия на государство

Нелепость спецоперации СБУ по инсценировке убийства беглого либерала Аркадия Бабченко великолепно проиллюстрировала Украину как несостоявшееся государство.

Об этом в эфире телеканала «Царьград ТВ» заявил политолог Сергей Михеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что делает Украина много лет, – это глубокий провинциализм. Они очень хотят казаться настоящим государством, но в итоге всё время получается какая-то смешная или страшная пародия. Это касается всего, включая и подобные операции.

«Спецоперация» с Бабченко – это просто апофеоз, диагноз. Люди в генеральских погонах, с министерскими должностями несут такую ахинею, причём – радуются, что достигли успеха.

Посмотрите, что они выдают за успех: «Ха-ха-ха, вы все купились!». Это же уровень – третий класс, вторая четверть. А люди считают себя государственными деятелями, они говорят о геополитике, о движении в Европу», – заявил Михеев.

Он полагает, что украинские деятели выглядят самым глупейшим образом.

«Самое интересное, что в итоге совершенно не понятно, чего они хотят достичь. То, что они в совершенно дурацкую ситуацию поставили огромное количество людей, в том числе на Западе, куда они всё время апеллируют, то отдельная песня. Они этого не замечают или делают вид, что не замечают», – считает политолог.

«Мы часто относимся к этим людям, исходя из наших имперских мировоззренческих установок: пытаемся их оценивать, как государственных деятелей, а они таковыми не являются и не являлись ни разу. Они пытаются в это играть. Просто волею судеб так получилось: сначала в Советском Союзе из Украины сделали государство, ввели их даже в Совбез ООН, потом распад СССР сделал их ещё большим государством. Мы фактически сами слепили этих странных людей. Мы пытаемся анализировать их поступки как якобы министров, якобы президентов, дипломатов и государственных деятелей, а они таковыми не являются. Многие из них, правда, не понимают, что то, что они слепили, – это глупая пародия. Им кажется, что очень здорово получилось, это успех, и они этим успехом хвалятся. Поставили всех в глупейшее положение, включая собственного премьер-министра, министра иностранных дел и ещё кучу людей и говорят: «Ха-ха, вы купились!». Что с них возьмёшь?» – подытожил Сергей Михеев.