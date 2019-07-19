«Семьи разваливаются»: Гордон шокирован уровнем поддержки украинцами Путина

19.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Открытых сторонников президента Российской Федерации Владимира Путина на Украине больше, чем у некоторых украинских кандидатов в президенты и политических партий.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил киевский пропагандист, глава предвыборного штаба партии «Сила и честь» Дмитрий Гордон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гордон с сожалением отметил, что таких людей нельзя выслать в Россию и их придется переубеждать.

«К сожалению, в Украине есть процентов 10 граждан Украины, которые сознательно голосуют за Путина и за «русский мир». И у меня есть знакомые, которые говорят: «А Путин лучше, а Россия лучше». И мне не удается их переубедить. Я знаю семьи, где муж думает как думают украинцы, а жена иначе. И они на грани развала эти семьи. Но это граждане Украины и выслать в Россию их мы не можем. У них такое мнение и их нужно переубеждать», – заявил Гордон.

Примечательно, что во время состоявшихся весной этого года президентских выборов на Украине глава партии «Сила и честь», бывший руководитель СБУ Игорь Смешко набрал 6% голосов избирателей. Социологические исследования показывают, что на грядущих парламентских выборах его партия находится в границах пятипроцентного проходного барьера.