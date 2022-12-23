Сенатор: Китай разделяет оценки России о США как главной опасности

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Китай разделяет оценки России о США как главной деструктивной силе в мире.

Об этом на заседании комиссии СовФеда по защите госсуверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела РФ заявил сенатор Андрей Климов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«О том, какой настрой у нынешних противников России, говорит такой факт, совершенно свежий. При рассмотрении кандидатуры нового посла США в Москве, а эта дама, Линн Трейси, она уже утверждена Конгрессом, ей было прямо указано председателем сенаторского комитета Конгресса США по международным отношениям Бобом Мендесем, что в России госпоже послу следует взаимодействовать, цитата: «С активистами российской оппозиции, которые борются за другой путь развития». Вот просто совсем свежий пример. Путь этот, как понимаете, для Вашингтона значит лишь одно – это добиваться отказа нашей страны от своих суверенных прав, национальных интересов и фактическая ликвидация государства российского в качестве единой, неделимой и самостоятельной державы. Сказанное в очередной раз подтверждает вывод комиссии о том, что именно США были и остаются в XXI веке основным источником реальной опасности, причем, не только для Российской Федерации, но и для всего мира, о чем совсем недавно мы в Пекине обменивались тоже с нашими коллегами. Там эти оценки полностью подтверждают», – заявил Климов.