Сенатор увидел, что на Украине обострилась борьба пророссийских и проукраинских сил

31.01.2019, Москва, Владимир Гладков

В ходе предвыборной кампании на Украине явно прослеживается борьба между пророссийскими и проукраинскими силами.

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил член Совета Федерации Сергей Гнацюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня на Украине существует конкуренция между антироссийскими и пророссийскими силами. Конечно, вес пророссийских сил несоизмерим с тем, что было до 2014 года, но меня в этой избирательной кампании больше интересует, какой будет суммарный результат этих пророссийских кандидатов в президенты. Фактически их очень мало, поэтому я называть не буду. Они умудрились разделиться между собой, но это весьма характерно для сил, которые не претендуют одержать победу. Такие личности в определенной степени маргинализируются, и происходит разделение. Но при этом, суммарный результат для меня был бы интересен», – сказал Гнацюк.

Также он добавил, что более ясную картину внутренней политики Украины покажут парламентские выборы, однако остаётся очевидным, что победу в этих и последующих выборах одержат именно антироссийские силы.