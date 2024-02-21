Шендерович раскрыл заговор против российского Крыма

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Фракция партии «Справедливая Россия» могла проголосовать против воссоединения Крыма с Россией в 2014 году, поскольку находилась в финансовой зависимости от предпринимателя Сергей Петрова.

Об этом беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович рассказал российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вованом и Лексусом), которые позвонили ему от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они собрались… несколько человек: Гудков, Петров, Пономарев. Там несколько человек было приличных, которые были против аннексии. Как голосовать фракции: воздержаться или против. Было решено в тактических целях, что они воздержатся, чтобы их сразу не разгромили, и они провели законы (Петров вложил миллиард долларов в то, чтобы сменить Миронова на Гудкова). Хотя Петров и Гудков были готовы голосовать против, но – фракционная дисциплина. А Пономарев нажал кнопку «против», – рассказал Шендерович.

Он осуждает за этот поступок экстремиста и террориста Пономарева и считает, что он поступил так, чтобы «капитализировать свое имя на Западе» и набить себе цену. По той же причине Пономарев последние годы берет на себя ответственность за украинские теракты, к которым он не имеет отношения, считает «писатель».

На самом деле в 2014 году речь шла о демарше четырех депутатов-эсеров: Валерия Зубова, Сергея Петрова, Дмитрия Гудкова и Ильи Пономарёва.

Сейчас Пономарев признан экстремистом и террористом, Гудков — иноагентом, Зубов умер, а Петров находится в международном розыске по делу о выводе за рубеж 4 млрд рублей.