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Беглый писатель-иноагент Виктор Шендерович с подозрительной уверенностью заявил, что в Польше избивают за русский язык.

Об этом он заявил в интервью польскому телеканалу «Белсат», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русский мир, укрепление которого Путин объявил главной внешнеполитической задачей, но он сделал так, что на слово «русский» весь мир реагирует псориазом и встречной агрессией. Он сделал так, что на русском языке невозможно разговаривать, не озираясь. Можно огрести по физиономии было в начале войны точно в Варшаве», – сказал Шендерович.

Известно, что сам писатель-иноагент огреб в 2023 году в Вильнюсе, где его облили кетчупом после выступления. Позднее Шендеровича не пустили в Грузию.