Ще не вмерла Украина? Значит, она умрет, – крымский священник

Анатолий Лапин.  
09.04.2023 03:49
  (Мск) , Севастополь
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Дзен, Крым, Украина, Церковь


Украина исчезнет, если уничтожит каноническую Православную Церковь.

Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский» заявил благочинный Севастопольского округа Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Сергий Халюта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина исчезнет, если уничтожит каноническую Православную Церковь. Об этом в эфире телеканала «Первый Севастопольский»...

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По словам священника, каноническая УПЦ насчитывает 20 миллионов прихожан, и борьба с ней – это борьба и с ними тоже.

«Здесь более глубинные процессы происходят. Они происходят и на политическом уровне, и на мистическом уровне, что касается уничтожения Украинской Православной Церкви.

Что ждет Украину? Ничего не ждет. Украины не будет.

Что такое Церковь православная, украинская? Это сердцевина украинского народа, это сердце украинского народа, это те духовные евангельские ориентиры, которыми вожди Церкви ведут 20-миллионный народ.

К Украинской Православной Церкви себя относят не менее 20-ти миллионов человек, проживающих на Украине. Это множество монастырей, это две Лавры, это святыни мирового масштаба, это уникальные памятники культуры, истории, архитектур, духовные памятники, которые находятся на территории Украины, и которые являются памятниками и святынями для всего Православия…

Мы должны сегодня подражать этим исповедникам Церкви Христовой, которых мы видим в Украине, эту маленькую девочку, которая подает тропарь Воскресению Христову сегодня, не боясь этих оголтелых язычников и сатанистов, которые стоят перед ней. Она их приветствует: «Христос Воскресе», а в ответ: «Ще не вмерла Украина».

И у меня мистически закрадывается такая мысль – она еще не умерла? Наверное, она умрет, раз народ украинский, часть народа украинского не желает ей добра, раз часть народа украинского не желает ей процветания», – заявил отец Сергий.

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