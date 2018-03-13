13.03.2018, Киев, Максим Карпенко

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Шиза на марше: Русскоязычные украинцы поливают помоями русский язык

Больше всех против русского языка на Украине выступают люди, которые сами не говорят на украинском.

Об этом в эфире канала PolitWera заявил депутат Верховной Рады прошлых созывов Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русскоязычные украинцы поливают помоями русский язык, не говоря ни слова на украинском языке, они прославляют украинский язык только потому, что на украинском говорят люди с оружием, которые объясняют: «Ты будешь патриотом, если ты будешь говорить на украинском языке и выступать против России»…

Уродцы, которые себя мнят защитниками украинского языка, не говоря на украинском языке, разговаривают на каком-то суржике, львовско-галицком диалекте, они начинают гордиться тем, как они оскорбляют продавцов в магазинах, которые не могут говорить на украинском языке, как они оскорбляют официантов в ресторанах, кафе, как они забрасывают камнями магазины и кафе», – сказал Колесниченко.