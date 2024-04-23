Шойгу объявил об освобождении новых населенных пунктов

Олег Кравцов.  
23.04.2024 13:39
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Формирования киевского режима отступают под натиском российских сил, которые не позволяют ВСУ удерживать оборону.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии российского оборонного ведомства.

Формирования киевского режима отступают под натиском российских сил, которые не позволяют ВСУ удерживать оборону....

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Он отметил, что российская армия владеет инициативой по всей линии боевого соприкосновения.

«В результате активных боевых действий российскими военнослужащими освобождены населенные пункты Первомайское, Богдановка и Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Идет расширение зоны контроля в Бердычах и Георгиевке. Наш высокий боевой потенциал позволяет постоянно оказывать огневое воздействие на противника, не давать ему удерживать линию обороны», – сказал Шойгу.

По его словам, всего с начала СВО «потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих».

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