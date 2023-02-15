«Шустеры, Гордоны – на.. вы их смотрите?» – у Зеленского истерят от недостатка внимания

Бежавшие с началом СВО киевские пропагандисты не имеют права вещать от лица страны и вливать населению в уши какое-либо своё мнение относительно происходящего на Украине.

Об этом в эфире интернет-канала «Islnd TV» заявил ранее близкий к «Партии регионов» пиарщик и чернушник, обслуживающий сейчас офис Зеленского, ведущий Владимир Петров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Объясните, нах..а вы смотрите тех, кто сбежал из Украины? Какое может быть экспертное мнение, какое может быть уважение к тем телеведущим, к тем типа экспертам, шоуменам, которые сбежали из Украины? Или – которые отсиживались на границе с Румынией. Нах..а вы их смотрите, что они могут понимать? Как человек, который не был в Киеве, в Харькове, в Сумах, в Херсоне, в Николаеве… как человек, который, в то время, как вы все слышали воздушные тревоги, работу ПВО, просыпались от тревоги, как этот человек, который в это время пил кофе в Вене или «Шприц Апероль» в Риме, может быть для вас экспертом ещё и уважаемым? Как вы можете воспринимать их мнение, зачем вы вообще их смотрите?» – возмутился Петров.

Далее пропагандист не выдержал и перешёл на личности, начав откровенно поливать бежавших из Украины «коллег по цеху».

«Мы с ними абсолютно разные, они никогда нас не поймут, они никогда нас не услышат, почему мы их должны слышать? Почему мы должны слушать Шустера, который сбежал чартером Ахметова, сидел в Италии, потом перелетел в ОАЭ, которому ничего не угрожает, несмотря на то, что в ОАЭ очень сильное влияние Кадырова. Потому что его не считают врагом. Вы сидите и слушаете Шустера у Бацман, которая до полномасштабного вторжения тоже шмыгнула самолётом в Вену и до сих пор там сидит, греет свою жопу по магазинам со скидками. На..р вы их смотрите? Нафиг вы смотрите Гордона, который сидел в Черновцах, а сейчас приехал в Киев, и такой герой – я услышал взрыв! Взрыв он услышал. Это эксперты уровня бухого кента вашего отца, который пытается вам после бутылки водки показать приёмы, которым его учили в десанте в армии 30 лет назад, а сейчас он просто сантехник. Он кричит: давай, ты якобы вот так меня бьёшь ножом, а я сейчас буду защищаться. Точно так же и эти эксперты. Откуда они могут что-то знать?», – истерил Петров.