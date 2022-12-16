Си Цзиньпин знает, что Путин решит вопрос с Украиной к весне – украинский экономист

16.12.2022  19:16 (Мск), Киев
Вадим Москаленко.  
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Вооруженные силы, Дзен, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса, Энергетика


Если за 3 месяца порядка русских 250 ракет превратили украинскую энергосистему и экономику в «руину», то будет один, но очень точный и массированный ракетный удар по «центрам принятия решений», которым Владимир Путин окончательно закроет украинский вопрос.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил скандально известный украинский политолог и экономист Олег Соскин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если за 3 месяца порядка русских 250 ракет превратили украинскую энергосистему и экономику в...

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«За эти октябрь, ноябрь и декабрь они уничтожили 50% системы тепловой, генерирующей и высоковольтных коммуникаций? Да, уничтожили. Это реальность», – сообщил Соскин.

Ведущий отметил, что при этом «центры принятия решений» ВС РФ не трогали.

«Правильно, потому что если уже бить, то надо бить один раз. Надо так ударить, чтобы решить эту задачу. Было выпущено за эти три месяца, которые уничтожили 50% инфраструктуры, порядка 200 ракет «Калибров», «иксов» и прочих разновидностей. Ну, 250, не больше. Я имею в виду массированные удары. Ну, 400 дронов уничтожили в этот период. Но практически – есть руина. Народно-хозяйственный комплекс Украины уже почти разрушен. Страна находится в реальном дефолте. Денег в бюджете нет. То есть, всё разрушено уже. Если бы не западные поставки, страна бы легла уже», – констатировал политолог.

По его мнению активизация экономических отношений РФ с Китаем , подтверждает его уверенность, что Путин доказал Си Цзиньпиню, что вопрос с Украиной практически решён.

«Си Цзиньпин принял решение о том, что весной приедет в Москву. Они 40 раз с Путиным встречались. 41-я будет встреча. Плюс они сейчас приняли решение, что Китай будет делать инвестиции в российскую экономику.

Значит, Си Цзиньпин уже имеет информацию, что после Нового года, раз он пошёл, у него были поставлены на «Стоп» отношения с Россией, раз принято решение перевести их в активную фазу, значит есть информация такая, которая убедила Си Цзиньпина и его банду коммунистическо-китайскую, что Путин решит вопрос с Украиной», – резюмировал Соскин.

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