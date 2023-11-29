Сил на фронте достаточно, новая мобилизация только навредит – Сивков

России не нужна дополнительная мобилизация – находящихся в зоне СВО и рядом с ней мобилизованных и добровольцев вполне достаточно.

Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Сивков подчеркнул также, что российские военные имеют больше опыта и лучшую подготовку, что значительно продлевает время их жизни на линии фронта.

«В Украине средняя жизнь бойца – 48 дней. Это те данные, которые дают украинцы. А если брать бойцов, которые воюют, а не просто сидят в заградотрядах, то у них среднее время жизни значительно меньше. Что он успеет, какой опыт он успеет за это время получить? Наши бойцы, неся потери десятикратно меньшие, имеют время жизни на фронте намного больше. Основная часть бойцов, которые сражаются сейчас на фронте, – это люди, которые прошли все полтора года. То есть, люди, измеряемые месяцами жизни на фронте – у них подавляющее превосходство в опыте ведения боевых действий на фронте, чего не было у Советской Армии тогда. Поэтому никакой необходимости наращивать силы нет. У нас сейчас, по официальным данным, только добровольцев 380 тысяч, с 1-го января этого года люди пришли. 385 тысяч добровольцев. А на Украине есть добровольцы? Их почти нет, их там тянут силком, плохо подготовленных… Плюс, мобилизованные 300 тысяч, плюс линейные части. Получается численность нашей группировки там составляет не менее 700 тысяч человек, – грубая оценка. Это два полнокровных фронта времен Великой Отечественной войны по 350 тысяч человек. Ребята, вы о чем говорите? Два полнокровных фронта – какая мобилизация? Вы отмобилизуете миллион – и куда он денется, этот миллион? Этот миллион превратится в огромную социальную бомбу, которая может взорвать Россию», – считает Сивков.