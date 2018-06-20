20.06.2018, Москва, Елена Острякова
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Политика, Россия, Украина, Финансы

Силуанов убеждает Думу, что повышение НДС не повлияет на цены


Повышение ставки НДС с 18 до 20% не повлияет существенным на цены социально значимых товаров, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня, выступая в Совете Федерации РФ заявил министр финансов Антон Силуанов.

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«Вопрос, будет ли оказано влияние на инфляцию? Да, будет. Потому что НДС — косвенный налог, безусловно, произойдёт изменение цен. Будет ли это ключевое изменение тех параметров инфляции, которое мы планировали на предстоящие периоды? Нет. Вклад изменения НДС оценивается от 1% до 1,5% инфляции», — заявил Силуанов.

При этом он подчеркнул, что по наименее защищённым группам повышение ставки сказаться не должно, поскольку пониженная ставка НДС по ключевым товарным группам останется неизменной.

По оценке Минфина, инфляция в 2018 году составит около 3%, в 2019 году — около 4-4,5%.

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