Сивков: В мятеже Пригожина замешан Запад

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Попытка мятежа ЧВК «Вагнер» невозможна без поддержки извне. Вероятнее всего, в этом замешаны западные структуры, которые на фоне разгрома ВСУ на фронте пытаются таким образом расшатать ситуацию внутри России.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил военный эксперт Константин Сивков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По его словам, если президент решится на жесткие действия, мятежников ждет провал:

«Если Путин решится на жесткие действия, то это будет достаточно быстро разбито, после чего в Москве будут серьезные чистки. Вариант второй, что Путин не будет заниматься жесткими действиями, будет идти на соглашательство – в этом случае, скорее всего, пятая колонна выставит определенные требования, через какое-то время Путина уберут. По сути, это выступление ставленника олигархата, попытка олигархического госпереворота, преследующая цель – смещение действующего президента и постановки на его место другой фигуры, прозападной фигуры. Тут вопрос в решимости президента действовать жестко. С той стороны тоже есть разность действий – они сейчас явно демонстрируют готовность к переговорам, политических заявлений пока никаких не сделано. Что будет дальше – если не будет политических заявлений, то такое наступление обречено на провал, рано или поздно, скорее всего, рано, оно будет разбито. Если они решаются на политические заявления, то они должны быть «красного» толка, в противном случае они всех оттолкнут, и будет провал. Опять же, проблема в фигуре самого Пригожина, который является олигархом, – слышать от него «красные» призывы, по меньшей мере, странно. Поэтому я не вижу серьезных перспектив у этого выступления. Все будет решено в ближайшие несколько дней», – заявил Сивков.

Эксперт также подчеркнул, что подобные действия не могли бы осуществиться без поддержки мятежников Западом:

«Такие массовые выступления никогда не бывают чисто внутренними. Это однозначно, с той стороны влияние есть – не напрямую на Пригожина, а через опосредованные структуры, в этом я не сомневаюсь. Причина очень простая – на Украине провал наступления, и надо спасать положение дел. Если не получается спасти ситуацию путем давления на президента через «пятую колонну», надо попытаться свергнуть президента – вот, они этим и занялись».