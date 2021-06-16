«Скоро потребуют бесплатного газа». Требования Украины к РФ становятся все более наглыми

16.06.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Требуя компенсации Киеву за запуск газопровода «Северный поток-2», глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пытается послать сигнал Вашингтону.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил директора Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

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По его словам, очередная попытка Киева извлечь выгоду из газопровода, к которому Украина формально не имеет никакого отношения, приурочена к первой личной встрече президентов России и США, где наверняка будет поднята тема газопровода.

«Киев пытается сигнализировать Вашингтону, что готов продолжить борьбу против «Северного потока -2» и намекает на возможность оспорить пакет Nord Stream 2 в суде. Но, хотя Кулеба утверждает, что проговаривал аспекты компенсации за газопровод с представителями Госдепа, вряд ли такие контакты следует назвать полноценными переговорами. Украина теряет поддержку Штатов. Ярким примером можно считать тот факт, что президента Владимира Зеленского даже не предупредили о снятии претензий США к Nord Stream 2», – сказал эксперт «Московскому комсомольцу».

«Очевидно, что предлагаемые Украиной схемы компенсации далеки от реальности. Киев может в следующий раз просто потребовать бесплатных поставок российского газа для компенсации ущерба от СП-2. Москве не нужно обращать внимание на подобные вызовы, а стоит приготовиться к новой порции американских санкций, о которых давно предупреждают немецкие дипломаты», – резюмировал Пикин.

Ранее Кулеба заявил, что Украина согласится на завершение газопровода, если ей вернут Крым