Сладков: Крымский мост охраняли по системе «Бабушка Божий одуванчик»

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Охрана Крымского моста осуществлялась ненадлежащим образом в условиях боевых действий, пишет в своем блоге военкор Александр Сладков.

«Ездил я пару месяцев назад в Крым. По мосту. Меня остановили для проверки, фирма «ББО» (бабушка божий одуванчик). Досматривала машину («Откройте, спасибо, закройте»)», – описывает Сладков.

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Он удивляется, почему на охране Крымского моста не были задействованы «минноразыскные собаки, они гранату на два метра под землей чуят».

«Да по разным концам моста по питомнику таких собак должно было стоять давно, сотни собак и там и там. Собаки работают, но быстро устают, их надо менять часто, как хоккеистов на площадке. Можно скептически отнестись: можно взрывчатку спрятать. Эх, ребята, та, что спрятана мост не взорвет, не те размеры. А уж пять тонн ВВ в грузовике псы бы в секунду учуяли», – считает Сладков.

Так или иначе, предостерегает политолог Сергей Марков, теперь нужно ждать наступления ВСУ к Азовскому морю.

«Теракт на Крымском мосту означает, что в ближайшие дни армия Украины начнёт наступление на юге. Будут нанесены два удара. Один с Запорожья на Бердянск. Второй на Новую Каховку. Военный смысл теракта на Крымском мосту в том, что именно через Крымский мост шло основное снабжение военной группировки армии России на юге в районе Херсона и Запорожской области. Сейчас будут проблемы с таким снабжением», – предостерег Марков.

Военнослужащие из Херсонской области сообщают о тяжелой обстановке – ВСУ не прекращают попыток наступления.

«Район Дудчаны: Отразили наступление как минимум трёх-четырёх батальонов. Уничтожено куча техники и личного состава противника. Около 100 единиц из них не менее 25 танков. Все наши подразделения остались на занимаемых рубежах. Противник понёс потери двух рот. В районе Давыдова Брода: Отбита атака меньшей интенсивности. Противник проводит перегруппировку, отмечается вывод резервов. Вызывает тревогу наращивание артиллерии противника у переднего края. ВСУ начали перегруппировку, Ситуация остаётся в статусе «тяжёлая», – пишет находящийся в Херсонской области автор канала «Архангел спецназа».

Представитель ВГА Запорожской области Владимир Рогов полагает:

«Теперь, с разрушением Крымского моста мы обязаны пробить полноценный сухопутный коридор Москва-Симферополь по одноимённой трассе и железной дороге, идущей через Харьков, Днепропетровск и Запорожье».

Живущий в Донецке волонтер Александр Жучковский сомневается, что Владимир Путин примет решение о немедленных ударах по Украине.

«Всех, кто ждёт немедленных ответных ударов и символических устрашающих жестов, скорее всего, ждёт разочарование. Путин никогда не торопится с ответами и никогда не соответствует сиюминутным ожиданиям. В политике это тактика зачастую выигрышна, но на войне может дать сбой. Надеюсь, с Крымом так не будет – слишком большой физический урон нанесён, слишком смачный плевок лично в президента Путина».

Обозреватель Александр Носович полагает, что решение будет приниматься не столько по ракетным ударам.

«Я, правда, не понимаю, почему мы продолжаем качать газ через ГТС Украины. Газ, который затем реверсом обеспечивает саму Украину. Может, я плохо знаю новейшую историю. «Ичкерию» в 2000 году Москва обеспечивала всем необходимым для ее выживания и ведения террористической деятельности? Если режим контртеррористической операции этого не предполагал, а режим специальной военной операции предполагает, то Зеленский и Подоляк давно уже сделали все возможное, чтобы их поставили на одну доску с Масхадовым и Басевым».