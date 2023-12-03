«Слепой оптимизм вводит нас в заблуждение в отношении Украины», – эксперт из США

Михаил Рябов.  
03.12.2023 11:05
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Россия, США, Украина


Американская разведка изначально скептически оценивала шансы на успех контрнаступления ВСУ, однако политики безрассудно уверяли в неизбежности победы Киева.

Об этом пишет Бен Армбрустер, главный редактор журнала «Ответственное государственное управление», издаваемого в США Институтом Куинси.

Американская разведка изначально скептически оценивала шансы на успех контрнаступления ВСУ, однако политики безрассудно уверяли...

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«В дебатах перед контрнаступлением в США преобладали заявления о «победе» и «успехе», несмотря на имеющиеся доказательства, предсказывающие, что оно не достигнет ключевых целей…

Несмотря на то, что в отчетах того времени со ссылкой на американскую разведку говорилось, что предстоящее украинское наступление приведет лишь к «скромным территориальным завоеваниям» и «далеко не достигнет целей Киева, многие законодатели, эксперты и ученые мужи были настроены гораздо более уверенно. Фактически, несколько высокопоставленных чиновников открыто предположили, что украинские операции будут иметь ошеломляющий успех, в то время как другие говорили, что это приведет к тотальной победе, изгнанию русских с оккупированной Украины и, возможно, даже с Крыма», – говорится в материале.

Автор напоминает, что «по мере того, как эти необоснованные оптимистичные прогнозы накапливались», росла и поддержка идеи «вливать больше оружия и денег в то, что должно выглядеть для любого, кто трезво смотрит на реалии на местах, как затяжной тупик или, возможно, что похуже».

Армбрустер отмечает, что голоса скептиков в США были «заглушены», вместо этого звучали прогнозы, основанные «на эмоциях, желаемом».

Автор обращает внимание, что генерал Майк Милли недавно упомянул о возможности переговоров с Россией. Причем, о такой возможности для прекращения войны он говорил и ранее, признавая, что выбить с занятых позиций РФ военным методом будет очень тяжело.

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