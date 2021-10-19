«Слуги народа» боятся ходить на телеэфиры – депутат Рады

Киевское руководство, ущемляющее свободу слова на Украине и закрывающие оппозиционные СМИ, всё больше узурпирует власть.

Об этом в эфире 5 канала заявил внефракционный депутат Верховной рады Гео Лерос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственно, что сегодня отличает авторитарный режим на Украине от жёстко авторитарного – то, что пока мы можем выходить на мирные акции протеста. Потому что происходящее сейчас – абсолютная узурпация власти. Посмотрите, как ущемляется свобода слова, можно пересчитать по пальцам телеканалы, которые сейчас могут себе позволить говорить о вещах так, как они есть.

Я вижу, как на каналах олигархов поднимаются темы, как «слуги народа» не хотят ходить на эфиры телеканалов, где поднимаются острые вопросы. Я понимаю, к чему всё это катится», – сказал Лерос.