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19.10.2021 21:49 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
беспредел, Дзен, Общество, Политика, Политические репрессии, Россия, Скандал, СМИ, Украина, Цензура
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«Слуги народа» боятся ходить на телеэфиры – депутат Рады

Новости УкраиныКиевское руководство, ущемляющее свободу слова на Украине и закрывающие оппозиционные СМИ, всё больше узурпирует...

Киевское руководство, ущемляющее свободу слова на Украине и закрывающие оппозиционные СМИ, всё больше узурпирует власть.

Об этом в эфире 5 канала заявил внефракционный депутат Верховной рады Гео Лерос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Единственно, что сегодня отличает авторитарный режим на Украине от жёстко авторитарного – то, что пока мы можем выходить на мирные акции протеста. Потому что происходящее сейчас – абсолютная узурпация власти. Посмотрите, как ущемляется свобода слова, можно пересчитать по пальцам телеканалы, которые сейчас могут себе позволить говорить о вещах так, как они есть.

Я вижу, как на каналах олигархов поднимаются темы, как «слуги народа» не хотят ходить на эфиры телеканалов, где поднимаются острые вопросы. Я понимаю, к чему всё это катится», – сказал Лерос.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что Украина стоит на пороге масштабных протестов или военного обострения.

Кроме того, ранее в Донецке заявили, что Зеленский осуществляет мечту Бандеры – на Украине формируется однопартийная фашистская диктатура

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