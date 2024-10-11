Смелая игра Тирасполя: Участие Приднестровья в еврореферендуме могло сорвать желаемый Кишиневом результат

МИД Приднестровья заявил о готовности республики провести на своей территории референдум об отношении к Евросоюзу на основе договоренности сторон и с участием международных наблюдателей, но сразу же получил официальный отказ Кишинева. Ранее Тирасполь дистанцировался от любых молдавских избирательных процессов, но в этот раз все иначе. Что стоит за заявлением Приднестровья, что следует читать между строк?

Ситуацию комментирует «ПолитНавигатору» экс-заместитель министра иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Шорников.

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ПолитНавигатор: Можно ли предположить, что Тирасполь, послав такой серьезный сигнал Кишиневу, видит возможность мирно разойтись с Молдовой? Ведь исход еврореферендума в Приднестровье, если бы он состоялся, заранее понятен: на референдуме 2006 года приднестровцы уже проголосовали за российский вектор развития республики.



Игорь Шорников: Тирасполь не желает допускать ситуацию, когда его внешнеполитический выбор будут определять без его участия.

В последнее время в Молдове периодически звучит посыл, что приднестровцы нормально относятся к идее евроинтеграции, что даже поддерживают ее и были бы не против уйти в ЕС вместе с Молдовой. Якобы в рамках ЕС конфликт сам собой будет разрешен, поскольку в Евросоюзе права меньшинств уважаются, и если Молдова станет частью ЕС, то и она обязательно станет уважать права приднестровцев, гагаузов и всех остальных национальных сообществ.

Президент Майя Санду тоже утверждает, что Молдова должна как можно скорее быть принята в ЕС, а приднестровцы, увидев, как хорошо живут молдаване, сразу захотят вернутся в ее состав. Этими сказками очень удобно кормить спонсоров из Евросоюза и разных западных политиков, они в них охотно верят. Верит в это и часть молдавской общественности, та часть, которая не хочет расставаться с европейской мечтой.

Евросоюз, увы, уже не тот. Права меньшинств там уважаются, но не тех меньшинств, о которых мы привыкли думать. Например, венгры в Румынии до сих пор безуспешно пытаются отстаивать свои права на культурную и языковую автономию. А как будут относиться к правам русскоязычных граждан, показывает опыт прибалтийских государств, также давно ставших частью ЕС. Приднестровцы и те же гагаузы вряд ли склонны обольщаться какими-то иллюзиями на счет Евросоюза.

Чтобы снять все спекуляции на этот счет, официальный Тирасполь предложил использовать молдавский референдум, чтобы прояснить позицию приднестровцев.

ПолитНавигатор: Как можно было бы технически провести такой плебисцит в Приднестровье? Только для граждан Молдовы, живущих здесь, или для всех жителей? Отдельно от Молдовы или параллельно с ней?

Игорь Шорников: К участию в молдавском референдуме, скорее всего, допустили бы только граждан Молдовы и точно не позволили бы голосовать по российскому или украинскому паспорту.

Но, если такое мероприятие проводилось бы в Приднестровье централизованно, то плебисцит состоялся по обычным приднестровским правилам: голосовать граждане могли бы только по приднестровским паспортам. Молдова еще в 2001 году признала ряд приднестровских документов, в том числе и паспорта.

ПолитНавигатор: Реакция Кишинева на заявление МИД ПМР оказалась предсказуемой?

Игорь Шорников: Как мы знаем, Кишинев ответил оперативно. Молдавские власти в очередной раз отказали приднестровцам в праве на самоопределение. Такие вот демократические стандарты у страны-кандидата в члены ЕС.

В Кишиневе понимают, как проголосовали бы жители Приднестровья, поэтому и не дали им шанса высказать свое мнение по столь серьезному вопросу. К тому же и в самой Молдове отношение населения к еврореферендуму неоднозначное, а позиция приднестровцев могла бы повлиять на общий итог голосования.

ПолитНавигатор: Почему заявление Тирасполя о референдуме вышло именно сейчас? Может ли быть как-то связано его появление с визитом в Тирасполь посла Великобритании Ферн Хорин, который состоялся днем ранее? Эта дипломат плотно занимается темой молдавского еврорефрендума, обсуждает детали его проведения с молдавским Центризбиркомом.

Игорь Шорников: Очень на это похоже. Если это так, то британский дипломат, видимо, переоценила готовность действующих молдавских властей двигаться в европейском направлении, а приднестровский МИД не упустил возможность показать мировому сообществу «демократичность» режима Санду и пошел навстречу пожеланиям западного дипломата. Это была смелая игра со стороны Тирасполя.