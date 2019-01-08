//exit;
08.01.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, НАТО, Россия, Украина
Просмотров:

Смешки о надувных «Арматах» сменились паникой в Киеве

Россия превосходит страны НАТО не только в ядерном оружии, но и в обычном. У так называемых «европейских партнеров» Украины нет таких ракет, как «Калибр» и такого количества танков, как даже в ДНР.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил бежавший из Крыма на Украину член «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По его словам, в России смеются, читая заявления европейских политиков о размещении бригад НАТО в восточной Европе.

«Россия очень сильно, после Грузинской войны 2008-го года, очень сильно продвинулась в обычных вооружениях. Мы видим, что ракета «Калибр» – у американцев и их партнеров, союзников, есть старый «Томогавк» 30-летний, дозвуковая ракета, которая летает на 900 километров. Нет у них ракеты, которая летает на 2600 и имеет несколько скоростей звука.

И они же не только ракеты – там, на самом деле, испытывали и испытывают сейчас очень большое количество образцов новых средств радиоэлектронной борьбы, локаторов, те же танки и так далее. Это оружие поля боя.

Мне кажется, что россияне смеются, когда натовские наши друзья говорят, что они новый батальон разместили где-то в одной из прибалтийских стран и еще один в Польше или где-то.

С этой точки зрения Россия превосходит всех. Не зря же смеются, что в армии ДНР больше танков, чем в Германии или других европейских странах НАТО», – заявил Клименко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

В глазах двоится: «Свидомые» обвинили украинскую разведку в занижении российской угрозы
Представитель Порошенко заявил, что на помощь Украине идет Шестой флот США
На Украине ожидают наплыва крымчан, желающих получить украинские паспорта
В Киеве жалуются, что продолжают в «ручном режиме» расхлебывать последствия захвата «Норда»
На Украине гадают, куда ударит российский десант
На Украине радуются, что оставили Крым без воды и угрожают заморить полуостров засухой
Киевский член обещает участие Крыма во «втором этапе войны»
На Светлодарской дуге ликвидирован иностранный наемник
Майдан иностранных дел призвал чистить пулеметы перед якобы неизбежным вторжением русской армии
ВМСУ-шники уже сдались в плен, а в Киеве смакуют, как они «наводили страх на русских»
На Украине паника из-за колоссальных возможностей российской армии
Украинская разведка: В Крыму взрыв рождаемости, агенты ФСБ оплодотворяют женщин по приказу Путина
Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть