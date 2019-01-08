Смешки о надувных «Арматах» сменились паникой в Киеве

08.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Россия превосходит страны НАТО не только в ядерном оружии, но и в обычном. У так называемых «европейских партнеров» Украины нет таких ракет, как «Калибр» и такого количества танков, как даже в ДНР.

Об этом в интервью «Апострофу» заявил бежавший из Крыма на Украину член «Майдана иностранных дел» Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, в России смеются, читая заявления европейских политиков о размещении бригад НАТО в восточной Европе.

«Россия очень сильно, после Грузинской войны 2008-го года, очень сильно продвинулась в обычных вооружениях. Мы видим, что ракета «Калибр» – у американцев и их партнеров, союзников, есть старый «Томогавк» 30-летний, дозвуковая ракета, которая летает на 900 километров. Нет у них ракеты, которая летает на 2600 и имеет несколько скоростей звука.

И они же не только ракеты – там, на самом деле, испытывали и испытывают сейчас очень большое количество образцов новых средств радиоэлектронной борьбы, локаторов, те же танки и так далее. Это оружие поля боя.

Мне кажется, что россияне смеются, когда натовские наши друзья говорят, что они новый батальон разместили где-то в одной из прибалтийских стран и еще один в Польше или где-то.

С этой точки зрения Россия превосходит всех. Не зря же смеются, что в армии ДНР больше танков, чем в Германии или других европейских странах НАТО», – заявил Клименко.