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Владимир Зеленский является президентом гибнущего государства, и за ненадобностью вскоре будет выброшен своими хозяевами на растерзание озлобленных неонацистов.

Об этом в эфире интернет-канала «Рабочие диалоги» заявил недавно вернувшийся из России экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – это корабль, который получил необратимые повреждения, и тонет. Хотя некоторые его части ещё болтаются над поверхностью воды, пытаются откачать воду и удержать его на плаву. Но он скоро пойдёт ко дну. И думаю, это произойдёт скорее раньше, чем позже. Можно ошибаться в датах, но общая траектория ясна – они идут ко дну. Нам не нужен ещё один коротышка, главный талант которого заключается в игре на пианино своим пенисом. Реальность такова, что США наплевать на Зеленского», – сказал Джонсон.

Американский аналитик подчеркнул, что лучшим вариантом для Зеленского будет бедное прозябание в одной из западных стран – по крайней мере, там его не убьют.

«И он скоро это поймёт, когда его выбросят как бумажный носовой платок, или использованный кусок туалетной бумаги, выполнивший свою задачу и отброшенный в сторону или смытый в унитаз. Именно это с ним и произойдёт. Вопрос только в том убьют ли его военные во время государственного переворота, или он выживет и сбежит в какое-нибудь безопасное место – Швейцарию, Италию, США, где его не смогут тронуть. Но там ничего нет. Он не пользуется бешенной популярностью здесь, в Штатах. Люди не выходят на улицы, требуя от нас всего, чтобы поддержать и спасти Зеленского. Этого не происходит», – подытожил он.