СНБО Украины жалуется на многочисленных европейских «мастодонтов Путина»

07.08.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Москва при помощи европейских политиков делает все возможное для уничтожения украинского государства.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов.

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«Перед нами сейчас есть большие вызовы, мы должны присоединиться к европейской энергосистеме в 2023 году. Для этого нам надо пройти очень много процессов, мы должны сделать тестовое отключение от общей энергосистемы с РФ, и РФ нам в этом точно не помогает, а делает все, чтобы уничтожить нашу страну. Смотрите как зашевелились такие, как Путин. Их много, они есть и в Европе, эти мастодонты», – сказал чиновник .

Издание уточнило, кого он имеет в виду под «мастодонтами».

«Их там очень много. Они заканчивают свою политическую карьеру на Западе и начинают экономическую карьеру у Владимира Путина. Это недопустимые вещи. Их много: австрийцы, французы, немцы. Все эти люди, которые поучают нас, как нам надо жить. Так надо у них спросить: а как вы с этим живете?», – возмущается Данилов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», киевские эксперты признали, что Данилов своими совершенно несоответствующими компетенции заявлениями лишь позорит Украину на международном уровне.

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