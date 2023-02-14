Социальные выплаты гражданам новых регионов РФ станут выше

Елена Острякова.  
14.02.2023 15:57
  (Мск) , Москва
Просмотров: 436
 
Дзен, Донбасс, Новороссия, Россия


Отделения Социального фонда РФ открыты во всех новых регионах РФ. 93 клиентских центра принимают граждан по вопросам пенсионного и социального обеспечения. А с 1 марта будут созданы комиссии по перерасчетам и начислению пенсионных выплат и социальных гарантий.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме РФ рассказала депутат Светлана Бессараб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отделения Социального фонда РФ открыты во всех новых регионах РФ. 93 клиентских центра принимают...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Уже сегодня 22 тысяч детей в семьях, которые нуждаются в поддержке государства, получают ее от РФ. Выдана тысяча сертификатов на получение материнского семейного капитала. А с 1 марта граждане получат право на перерасчет выплат в соответствии с законодательством РФ, а, значит, на увеличение их до средних российских размеров», – сказала Бессараб.

По ее словам, предусмотрен переходный период 1 год для перерасчета всех выплат.

«Срок в один год предусмотрен для того, чтобы граждане, в силу объективных причин обратившиеся, например, в середине года, могли получить выплаты, начиная с 1 марта, – с тем, чтобы увеличение было обеспечено.

Те же граждане, которые сейчас получают пенсии и социальные гарантии, выше, чем в перерасчете в РФ, сохранят за собой право на получение гарантий в указанных размерах.

Даже если у гражданина нет на руках документов, кроме удостоверения личности, межведомственная комиссия поможет определить трудовой стаж и произведет расчет по пенсионному обеспечению.

В новых регионах появляется возможность получать пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам на основании российских расчетов, а, значит, выше по социальным гарантиям. Эти расчеты будут производиться с момента вхождения в состав РФ», – сказала Бессараб.

В ЛДНР предусмотрено сохранение всех региональных социальных выплат на год. Компенсационные выплаты по законодательству РФ станут в разы выше.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть