Социальные выплаты гражданам новых регионов РФ станут выше

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Отделения Социального фонда РФ открыты во всех новых регионах РФ. 93 клиентских центра принимают граждан по вопросам пенсионного и социального обеспечения. А с 1 марта будут созданы комиссии по перерасчетам и начислению пенсионных выплат и социальных гарантий.

Об этом сегодня журналистам в Госдуме РФ рассказала депутат Светлана Бессараб, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Уже сегодня 22 тысяч детей в семьях, которые нуждаются в поддержке государства, получают ее от РФ. Выдана тысяча сертификатов на получение материнского семейного капитала. А с 1 марта граждане получат право на перерасчет выплат в соответствии с законодательством РФ, а, значит, на увеличение их до средних российских размеров», – сказала Бессараб.

По ее словам, предусмотрен переходный период 1 год для перерасчета всех выплат.

«Срок в один год предусмотрен для того, чтобы граждане, в силу объективных причин обратившиеся, например, в середине года, могли получить выплаты, начиная с 1 марта, – с тем, чтобы увеличение было обеспечено. Те же граждане, которые сейчас получают пенсии и социальные гарантии, выше, чем в перерасчете в РФ, сохранят за собой право на получение гарантий в указанных размерах. Даже если у гражданина нет на руках документов, кроме удостоверения личности, межведомственная комиссия поможет определить трудовой стаж и произведет расчет по пенсионному обеспечению. В новых регионах появляется возможность получать пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам на основании российских расчетов, а, значит, выше по социальным гарантиям. Эти расчеты будут производиться с момента вхождения в состав РФ», – сказала Бессараб.

В ЛДНР предусмотрено сохранение всех региональных социальных выплат на год. Компенсационные выплаты по законодательству РФ станут в разы выше.