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12.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева
 
Крым, Общество, Социология, Украина
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Социологи выяснили, чьим именем назовут Симферопольский аэропорт

Симферопольский аэропорт в Крыму будет назван в честь художника Ивана Айвазовского,императрицы Екатерины Второй или адмирала Павла Нахимова.

Таков шорт-лист, сформированный ВЦИОМ по результатам телефонного опроса в рамках третьего этапа проекта «Великие имена России». В первичном списке, созданном по заявкам крымчан, фигурировали также святитель Лука, князь Владимир, Антон Чехов, Максимилиан Волошин. В списке из 12 имен были представлены два крымских татарина: летчик-герой Аметхан-Султан и деятель культуры Исмаил Гаспринский.

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Всего в России ВЦИОМ были опрошены 37,6 тыс респондентов в 39 регионах. Имена великих людей будут присвоены 45 аэропортам.
Им было предложены выбрать имена великих людей, которые они хотели присвоить аэропорту в своем регионе. Чаще всего (24,9%) назывались имена людей, связанных с авиацией и космонавтикой, 24,8% респондентов называли военных, 23,4% – путешественников и географов.

«В целом по всем регионам выражена тенденция поддержки фигур общенационального масштаба, оказавших влияние на развитие страны или известных на территории всей страны. Такими людьми стали Георгий Жуков, Сергей Королев, Михаил Лермонтов, Константин Циолковский и другие», – сообщает ВЦИОМ.

Отдельно отмечается, что в шорт-лист Омского аэропорта не вошло имя основателя рок-группы «Гражданская оборона» Егора Летова. Оно было предложено жителями региона при формировании списка, однако в опросе ВЦИОМ Летов набрал 10%.

С 12 по 30 ноября каждый житель РФ может выбрать один аэропорт России из общего списка и проголосовать по принципу «один голос – один аэропорт – одно имя». Победители конкурса будут объявлены 5 декабря.

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