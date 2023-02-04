«Сохранение Украины станет победой Запада и нашим поражением» – российский военный эксперт

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Запад прекрасно понимает, что не в силах России как ядерной державе нанести военное, а потому делает ставку на политическое поражение.

Об этом в эфире «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад будет решать задачу разжигания конфликта по всему периметру, где только возможно, по всему периметру России для того, чтобы отвлечь российские вооруженные силы на эти направления, создать там угрозы и тем самым обеспечить возможность как минимум благоприятного исхода для Запада СВО. Подчёркиваю, сохранение Украины как таковой – это будет победой Запада и соответственным политическим поражением России, поскольку Запад отчётливо понимает, что военное поражение России – ядерной страны – невозможно», – считает эксперт.

«Для решения этой задачи он будет разжигать конфликты по разным направлениям, и это сейчас начинается. Неизбежно морское направление – северное, балтийское и черноморское. Черноморское пока затишье, но это пока. Хотя уже украинцы заговорили о необходимости направить туда немецкие подводные лодки. И, конечно же, Иран, конечно же, Нагорный Карабах. Ещё слово своё не сказала Грузия, она держится в стороне, к счастью. Но в Карабахе армяно-азербайджанские отношения начинают нагнетаться, инициатором выступает Азербайджан, за спиной которого стоит Турция. Вот такой клубок противоречий», – заявил Сивков.