«Сохранение Украины станет победой Запада и нашим поражением» – российский военный эксперт

Владимир Гладков.  
04.02.2023 17:10
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Запад прекрасно понимает, что не в силах России как ядерной державе нанести военное, а потому делает ставку на политическое поражение.

Об этом в эфире «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад прекрасно понимает, что не в силах России как ядерной державе нанести военное, а...

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«Запад будет решать задачу разжигания конфликта по всему периметру, где только возможно, по всему периметру России для того, чтобы отвлечь российские вооруженные силы на эти направления, создать там угрозы и тем самым обеспечить возможность как минимум благоприятного исхода для Запада СВО.

Подчёркиваю, сохранение Украины как таковой – это будет победой Запада и соответственным политическим поражением России, поскольку Запад отчётливо понимает, что военное поражение России – ядерной страны – невозможно», – считает эксперт.

«Для решения этой задачи он будет разжигать конфликты по разным направлениям, и это сейчас начинается. Неизбежно морское направление – северное, балтийское и черноморское. Черноморское пока затишье, но это пока. Хотя уже украинцы заговорили о необходимости направить туда немецкие подводные лодки.

И, конечно же, Иран, конечно же, Нагорный Карабах. Ещё слово своё не сказала Грузия, она держится в стороне, к счастью. Но в Карабахе армяно-азербайджанские отношения начинают нагнетаться, инициатором выступает Азербайджан, за спиной которого стоит Турция. Вот такой клубок противоречий», – заявил Сивков.

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