Соль на украинские раны: Крым выпускает марку в честь русского завоевателя полуострова

13.07.2021, Симферополь, Максим Карпенко

«Почта Крыма» выпустит марку с изображением князя Василия Долгорукова в честь завоевания полуострова русскими войсками в 1771 году.

Об этом сообщили в пресс-службе предприятия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

С инициативой создания такой марки выступило крымское региональное отделение Российского военно-исторического общества. В почтовое обращение марка поступит 19 июля этого года.

«Поход Русской армии в Крым и взятие его – историческое событие огромного значения, достояние и гордость не только жителей Крымского полуострова, но и всей России. Присоединение Крыма к России 250 лет назад дало толчок для развития полуострова, уничтожение последнего невольничьего рынка где были освобождены 10 тысяч человек. Поход Долгорукова навсегда прекратил набеги кочевников на Русь. После этих событий полуостров всегда был в сфере интересов России и никогда больше не уходил. Почтовая марка с изображением полководца и крепости г. Кафа займёт достойное место в коллекциях филателистов всего мира», – говорится в сообщении.

Напомним, князь Василий Михайлович Долгоруков командовал войсками во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов, по итогам которой Российская империя взяла под свой контроль полуостров, за что князь получил победный титул «Крымский».