«Сомнений нет»: Будапешт готовится к принятию саммита России и США – Сийярто

Анатолий Лапин.  
20.11.2025 16:15
  (Мск) , Брюссель
Просмотров: 63
 
Венгрия, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Венгрия продолжает готовиться к проведению саммита между лидерами России и США в Будапеште.

Об этом по итогам министерской встречи в Брюсселе заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дипломат подтвердил не только подготовку к встрече, но и тот факт, что переговоры по мирному урегулированию ведутся.

«Из того, что я слышал на встрече президента Трампа с премьер-министром Орбаном, которая недавно прошла в Вашингтоне, я понял, что американский президент по-прежнему полон решимости продвигать свои мирные инициативы. Он по-прежнему полон решимости добиться мира на Украине, а венгры полностью поддерживают его планы и усилия», – отметил он.

«Я не знаю, сколько именно пунктов в этом плане, я понятия не имею, но я знаю, что американцы по-прежнему работают над тем, чтобы вернуть мир в центральную Европу.

Что касается Будапешта, то, как я понял, и американцы, и русские пытаются подготовить саммит, который приведет к результату, который может быть достигнут путем соглашения.

И есть одна вещь, в которой нет никаких сомнений – это место проведения, когда участники будут готовы», – заявил Сийярто.

