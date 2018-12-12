Сотни женщин из Донбасса стали на Украине суррогатными матерями для иностранцев

12.12.2018, Киев, Семен Дорошенко

Суррогатными матерями для иностранных пар стало 700 женщин, которые являются вынужденными переселенками из Луганской и Донецкой областей, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

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По его словам, сейчас прокуратура проводит расследование уголовного производства по фактам продажи украинских детей под видом суррогатного материнства. В результате расследования уже привлечено к уголовной ответственности трех сотрудников медицинского центра ООО “Віотехсом”, а один из подозреваемых – гражданин Германии и Молодовы, является владельцем этого медцентра.

В период с 2011 по 2018 годы клиентами центра стала 1000 иностранных пар из 18 стран мира. Среди суррогатных матерей, которые предоставляли услуги вынашивания детей для иностранцев, зафиксировано 700 женщин из Луганской и Донецкой областей, как из числа переселенцев, так и жителей контролируемых Киевом территорий.

Всего за последние За 7 лет к услугам украинских суррогатных матерей прибегла тысяча иностранных пар.

“Однако, фактов вывоза под видом суррогатного материнства детей с временно оккупированных территорий не зафиксировано”, – говорится в сообщении Матиоса.

По информации Матиоса, по условиям договора иностранные родители-заказчики обязывались оплатить Обществу стоимость пакета предоставляемых услуг, связанных с организацией и осуществлением им программы суррогатного материнства. Стоимость такого пакета услуг в разный период времени с 2010 по 2018 годы составляла от 29 900 евро до 49 900 евро.

В то же время, компенсацию и расходы суррогатной матери оплачивал медицинский центр ООО “Віотехсом” по разработанной им программе предоставления услуг суррогатного материнства, по условиям которой суррогатная мать получала в разный период времени с 2010 по 2018 годы денежные средства в размере от 8000 до 14000 евро в зависимости от рождения одного или двух детей.

Напомним, сегодня в заметке на своей Facebook-странице Анатолий Матиос сообщил, что суррогатное материнство покрывает нардеп Виталий Куприй.