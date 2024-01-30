«Совсем страх потеряли» – народы Запада морально готовят к ядерной войне

Вадим Москаленко.  
30.01.2024 00:19
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


За прошедшие десятилетия жители США и Британии утратили страх глобальной ядерной войны и начали проявлять неадекватную агрессию.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За прошедшие десятилетия жители США и Британии утратили страх глобальной ядерной войны и начали...

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«Я пережил Холодную войну. Я помню, как в 1960-х и 1970-х годах я хорошо помню большой непреодолимый страх, который разделяла западная общественность.

И каждый раз, когда появлялась угроза, происходили массовые протесты. Я помню, как миллионы людей в Британии участвовали в протестах», – сказал Меркурис.

Он пожаловался, что сейчас западное сообщество совершенно перестало бояться ядерной войны.

«А сейчас весь этот страх полностью исчез. Это больше не обсуждается среди людей на Западе. Напротив, если вы заглянете в западные газеты, то увидите, что мы должны называть «блефом Путина» любую опасность, исходящую от всё более агрессивных действий по отношению к России. Такой опасности не существует, потому что русские блефуют, а мы должны продолжать двигаться вперёд.

И на нас оказывается огромное давление, чтобы делать так, а встречного давления не существует. И я нахожу это тревожным», – подытожил он.

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