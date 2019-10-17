Сожрите друг друга: Пашинского ждут новые уголовные дела

17.10.2019, Киев, Максим Карпенко

В отношении бывшего депутата-майданщика Сергея Пашинского может быть возбужден еще ряд уголовных дел. Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил генпрокурор Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам руководителя ведомства, у силовиков есть много материалов на Пашинского, который уже находится под стражей.

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«Только на этой неделе было зарегистрировано Генеральной прокуратурой как минимум три уголовных производства, где может фигурировать этот бывший народный депутат. Кроме того, еще есть достаточно материалов у органов досудебного расследования, в частности Национального антикоррупционного бюро, которые уже расследуются и где тоже может быть фигурантом этот народный депутат. Так что достаточно много действий, которые могут быть инкриминированы в виде подозрений и которые могут стать основанием для привлечения его к уголовной ответственности в будущем», – заявил Рябошапка.

Пашинский был задержан по делу о бытовом конфликте, в ходе которого политик ранил гражданина из огнестрельного оружия. Однако в СМИ появлялись сведения о том, что Пашинский мог быть одним из организаторов стрельбы неустановленных снайперов во времена Евромайдана. Кроме того, критики обвиняли его в коррупционной деятельности на закупках для армии во время работы в парламентском комитете по обороне.