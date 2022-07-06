Спикер Госдумы отправил депутатов к жителям Донбасса

06.07.2022  21:47 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил депутатам посетить ЛДНР во время парламентских летних каникул.

Сегодня прошло последнее заседание весенней сессии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил депутатам посетить ЛДНР во время парламентских летних каникул....

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«У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний. Поэтому можно спокойно, оформив командировку, без пропусков посещений зала Государственной Думы, где принимаются законы, поехать в ЛНР, ДНР. Коллеги, давайте это сделаем», — призвал Володин.

В ходе этих поездок он предложил обсудить вопросы, связанные с решением проблем местных жителей и оказанием помощи Донбассу, а также обсудить с парламентариями ДНР и ЛНР вопросы, связанные с решением проблем людей, а также формированием правового поля.

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