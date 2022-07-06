Спикер Госдумы отправил депутатов к жителям Донбасса
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил депутатам посетить ЛДНР во время парламентских летних каникул.
Сегодня прошло последнее заседание весенней сессии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас будет время, когда не будет пленарных заседаний. Поэтому можно спокойно, оформив командировку, без пропусков посещений зала Государственной Думы, где принимаются законы, поехать в ЛНР, ДНР. Коллеги, давайте это сделаем», — призвал Володин.
В ходе этих поездок он предложил обсудить вопросы, связанные с решением проблем местных жителей и оказанием помощи Донбассу, а также обсудить с парламентариями ДНР и ЛНР вопросы, связанные с решением проблем людей, а также формированием правового поля.
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