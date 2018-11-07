США на месте России уже давно бы снесли режим на Украине и забрали Новороссию

07.11.2018, Москва, Владимир Гладков

В эфире телеканала «Россия-1» директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров привёл в ужас американского политолога, когда рассказал, что бы сделали США с Украиной, будь они на месте России.

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«Украина – это опаснейшее явление. Они находятся прямо рядом с нами, 2000 километров, население сорок плюс-минус миллионов человек, с достаточно неплохим ВПК, который мы поддерживали с 2014 года, только сейчас ввели санкции – лучше поздно, чем никогда. У них нацистская идеология, которая опасна. Не суть, сколько призывников, и даже не суть, сколько за связь с Россией. В фашистской Германии до 22 июня 1941 многие симпатизировали СССР, думали, что вместе с братской Красной армией пойдём защищать нефтеносные районы от англичан. Не надо фантазировать!

Для нас украинское государство в нынешнем его состоянии с учётом руководства – враждебное, крайне опасное гособразование.

Что бы делали США на нашем месте? Что они делают сейчас? Венесуэла не граничит с США! Но они говорят: «Мы снесём этот режим» и делают всё для этого. Иран вообще расположен Бог знает где, но «мы их дожмём и уничтожим».

И мы тоже также должны действовать. Наша стратегия по Украине должна заключаться в следующем: свержение существующего режима. Не только Порошенко, но и Тимошенко, и так далее – целую прослойку этих уродов, которые выступают с антироссийской позицией, будучи холуями США, которых используют как инструмент давления на нашу страну», – рассказал Багдасаров.

«Мы изгоним ваших послов, это первое. Если не получается убрать этот режим, что делают американцы? Им говорят: «Если Иран распадётся, начнётся..,», а они: «А мы тут при чём?». И мы должны так. Мы тут не причём, за исключением одного: огромные территории от Одессы до Харькова никакого отношения к Украине никогда не имели. Даже на фоне религиозных распрей: Киевская митрополия – какого чёрта там делает Одесса, Николаев, Харьков, Донбасс? Молодцы, украинские товарищи, вы нам напомнили хорошую идею – Киевская митрополия – это часть маленькой Украины, а всё остальное – это наше, это Дикая степь, которую присоединили к Российской империи русские солдаты», – добавил эксперт.

Политолога из США Ариэля Коэна слова Багдасарова привели в неописуемый ужас.

«Это трагедия, когда на государственном российском ТВ звучат призывы к делигитимации члена ООН Украины после того, как там много лет говорили, какой братский украинский народ по отношению к русскому. Это показывает, что бациллы империализма продолжают цвести пышным цветом, в том числе, и в этой студии», – заявил американец.

«Тогда простой вопрос. Но ведь Семён Аркадьевич сказал, что он использует рецепты и риторику США. Чем отличается риторика Семёна Аркадьевича от риторики США? Разница в том, что он не является президентом РФ или главой МИД, а если вы посмотрите, что заявляли у вас официальные лица по поводу Ирана – Иран что, перестал быть членом ООН?» – парировал ведущий программы Владимир Соловьёв.