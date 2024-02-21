США не по силам расчленить Россию и победить её в войне – Арестович

Российские либералы зря уповают на США – они далеко не всемогущи и не могут расчленить Россию или победить ее в прямом противостоянии.

Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса «президента» Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, США, возможно, даже хотели бы этого, но боятся, памятуя о своих предыдущих грандиозных провалах..

«Понимаете, чего не могут понять наши и российские либералы. Я их, когда слушаю, я не знаю – плакать или смеяться. Они говорят примерно следующее, им очень трудно поверить, что США чего-то не могут, они пытаются себе объяснить, почему американцы себя так ведут. Они говорят: «Может, мы недостаточно им понравились, а может, не сумели объяснить всю глубину глубин, а вот, если бы мы правильно им объяснили, они бы немедленно просыпали на нас золотой дождь, сняли бы Путина, поделили Россию и так далее». И им не приходит в голову простая вещь, что американцы, возможно, не всё могут… Рассуждения примерно такие: «Почему Штаты до сих пор не расчленили Россию?». Странно, чего медлят – просто включили расчленитель и через 48 часов Россия расчленена. Или такое: «А почему они немедленно не победят Россию в прямой открытой войне», – ну, к этому сводятся рассуждения, – «Странно, что они медлят. Могли бы выпустить тучу «Томагавков», кучу самолетов, полетели бы F-35 и разгромили-разгромили бы всю российскую армию»… Штаты далеко не всё могут. Они, может, и хотят, но они не могут. Я напоминаю, что Штаты недавно сбежали из Афганистана, позорнейшим образом, бросили 350 тысяч человек, которые им помогали, и что с этими людьми – до сих пор никто не знает… Американцы просто не смогли. Страшная вещь – американцы далеко не всё могут. В частности, они не могут убить Путина, не могут расчленить Россию, не могут победить ее в открытой войне. Они хотят и боятся, и прямо об этом говорят», – заключил Арестович.