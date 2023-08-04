США не убьют Зеленского, пока он воюет с Россией – эксперт

США не станут идти на перемирие или менять политическое руководство Украины, несмотря на намеки американских СМИ на возможную смерть Зеленского.

Об этом в интервью израильскому журналисту Александру Вальдману заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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А поскольку Россия на их условия не идёт, война должна продолжаться. Будет Украина – будет воевать Украина. Не будет Украины – придумают ещё что-то», – сказал Ищенко.

«Для американцев переговоры с Россией только потому, что Украина дышит на ладан, совершенно не актуальны. Американцы хотели бы договориться с Россией на своих условиях. На российских условиях они не хотят договариваться, иначе договорённость давно была бы заключена.

Он подчеркнул, что пока Зеленский делает всё, что выгодно Вашингтону, убирать его не выгодно.

«А поскольку им нужно продолжение войны, они отдают себе отчёт, что из всех украинских политиков только Зеленский будет активно продолжать войну. Потому что именно Зеленский по уши замазался в этой войне. Даже остальные, даже Порошенко, который вёл гражданскую войну на востоке, увиливал от обязанности войны с Россией. И даже он может сказать: «При мне такого не было».

Все остальные – тем более могут сказать, что ни при чём, это Зеленский организовал бойню, из-за него погибло почти полмиллиона граждан Украины, и свыше десяти миллионов покинули страну.

И Зеленский тоже прекрасно понимает, что он жив-здоров только до тех пор, пока он президент Украины. А президент Украины он только до тех пор, пока Украина может воевать, и пока это надо США.

Да, США могут поменять президента Украины в любой момент. Но у любого другого есть пространство решений – он может посылать в Москву гонцов, пытаться сепаратно договориться. А с Зеленским никто договариваться уже не будет. Договариваться с Зеленским – всё равно, что договариваться с Гитлером, он может испачкать кого угодно.

Поэтому американцы не собираются пока трогать Зеленского. Конечно, если он случайно поскользнётся на банановой кожуре и свернёт себе шею, никто плакать не будет. Но напрягаться, чтобы получить на Украине хуже контролируемую ситуацию, чем сейчас, американцам не надо», – подытожил политолог.