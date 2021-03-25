США объявили Украину «опорой восточнославянского мира»

25.03.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Соединенные Штаты пытаются с помощью Украины добиться нужных для себя изменений в России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Голосу Америки» заявил помощник госсекретаря США Джордж Кент, отвечая на вопрос, в чем важность Украины для Вашингтона.

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«Украина является важной страной для региона. И это важная страна символично. Это опора, если хотите, восточнославянского мира», – сказал Кент.

«Мой бывший профессор Збигнев Бжезинский как-то сказал, что если Украина достигнет успеха, это даст настоящий импульс для реформ в России в долгосрочной перспективе. И поэтому мы относимся к Украине, учитывая ее заслуги, и именно поэтому такое внимание на помощи, которую оказывает Конгресс», добавил представитель Госдепа.

Отношение к Украине он назвал «фокусом нашей дипломатии».

«Мы понимаем большой потенциал украинцев – или в информационных технологиях, или в агробизнесе, или динамизме гражданского общества. И мы хотим поддержать это, чтобы Украина достигла собственного успеха. Мы также понимаем, что если Украина добьется успеха, то другие страны дальше на востоке поймут, что многие ложные утверждения России просто не соответствуют действительности», – резюмировал Кент.