США решили повоевать на Украине руками Германии

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Многочисленные заявления представителей стран западного блока о поставках Украине самолётов являются попыткой сильнее втянуть в конфликт Германию.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам пытаются одновременно продать два диаметрально противоположных сценария. С одной стороны они говорят о справедливом мире, а с другой стороны выступают как ястребы: «Мы будем поставлять вооружение, самолёты, ракеты дальнего радиуса действия».

У меня складывается впечатление, что перед нами разыгрывается сценарий хорошего и злого полицейского. У Байдена спрашивают: Вы будете поставлять самолёты? – Нет! И тут же британцы, поляки: Мы готовы! Все готовы. Но британцы сначала громко сказали, что готовы, а спустя два-три часа сказали: «Если это не повредит безопасности нашей страны». А поляки сказали: «Мы готовы поставлять, но мы точно не будем первыми, пусть сначала поставят те, у кого этих самолётов больше», – сказал Килинкаров.

По его мнению, таким образом Запад пытается сильнее втянуть в этот конфликт Германию, которой в конечном итоге и приходится спонсировать войну.

«А у кого самолётов больше? Больше всего, больше 13 тысяч штук у американцев, на втором месте Россия, потом Китай, затем Франция и Германия, по пятьсот штук. Так кто должен поставить? У меня складывается впечатление, что в ходе всех этих манипуляций опять выйдут на немцев. Это то же самое, что с «Абрамсами», когда сказали: «Конечно, но это будет в январе или феврале следующего года. Да и вообще «Абрамсы» очень сложные танки, ещё и на керосине, турбогазовый двигатель. А дизельная немецкая машина – прекрасная машина». Вот пусть немцы и воюют. Американцы, как всегда, в стороне. Классика жанра», – резюмировал экс-депутат.