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США никак не помогают Украине в атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы и советуют Киеву сосредоточиться на защите своей территории.

В этом уверяет пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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На брифинге в Вашингтоне он при этом не стал прямо отвечать на вопрос, общаются ли представители Пентагона с Украиной на тему ударов по НПЗ.

«Атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы… послушайте, помощь, которую мы оказываем Украине, предназначена для того, чтобы они могли защитить свою суверенную территорию и вернуть свою суверенную территорию. Мы не оказываем никакой помощи для использования за пределами этого. Я бы посоветовал вам обратиться к Украине, чтобы поговорить об их операциях. Конечно же, мы сосредоточены на том, чтобы убедить их защитить себя», – заявил Райдер.