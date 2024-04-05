США советуют Украине сосредоточиться на обороне, а не бить по России – спикер Пентагона
США никак не помогают Украине в атаках на российские нефтеперерабатывающие заводы и советуют Киеву сосредоточиться на защите своей территории.
В этом уверяет пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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На брифинге в Вашингтоне он при этом не стал прямо отвечать на вопрос, общаются ли представители Пентагона с Украиной на тему ударов по НПЗ.
«Атаки Украины на российские нефтеперерабатывающие заводы… послушайте, помощь, которую мы оказываем Украине, предназначена для того, чтобы они могли защитить свою суверенную территорию и вернуть свою суверенную территорию.
Мы не оказываем никакой помощи для использования за пределами этого. Я бы посоветовал вам обратиться к Украине, чтобы поговорить об их операциях. Конечно же, мы сосредоточены на том, чтобы убедить их защитить себя», – заявил Райдер.
Спасибо!
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