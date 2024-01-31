США толкают Зеленского на катастрофический сценарий неудобных вопросов

Президенту Украины Владимиру Зеленскому подают четкие сигналы о том, что страну нужно переводить в оборону, но как только он объявит об этом официально, на него обрушатся неудобные вопросы.

Об этом в эфире интернет-канала «Baltnews» заявил бывший депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратите внимание – сейчас все, на всех уровнях за рубежом и внутри Украины многие уже начинают подхватывать, говорят о том, что Украина должна переходить к обороне, потому что выйти на границы 91-го года ВСУ не могут. Как только Зеленский это сделает, заявит то же самое, сразу же ему зададут второй вопрос: «А зачем тогда дальше воевали? Зачем дальше воевали, если ты понимаешь, что не сможешь выйти на границы 91-го года, зачем каждый день гибнут солдаты, каждый день теряются большие, маленькие, но какие-то населенные пункты, большие села, маленькие села, но теряются. Зачем тогда это делать?», – заявил Царев.

По мнению политика, США сейчас толкают Зеленского на единственный удобный для себя вариант – чтобы он сам обратился к Штатам, поблагодарил за помощь и попросил остановить войну.

«Есть единственный выход – если сам Зеленский обратится к Соединенным Штатам и скажет: «Спасибо вам, дорогие друзья, спасибо за то, что не дали раздавить украинскую государственность, мы отвоевали, мы сохранились – это победа, давайте сейчас остановим войну». Для Зеленского это катастрофично, потому что следующим ему начнут задавать вопрос: «А зачем тогда все это надо было? Были же «Стамбульские соглашения», а зачем вообще ты вышел из «Минских соглашений», зачем в каждой семье – погибший, а кто в твоей семье погиб? А страна разрушена, треть населения уехала и минимум половина уже никогда не вернется, зачем ты это все, скотина сделал?». Он понимает, что он будет проклят, дети его будут прокляты, внуки его будут прокляты, и он всячески уходит от этого сценария».