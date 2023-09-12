США требуют от Зеленского заморозить конфликт, угрожая сменить его сговорчивым лидером – Бортник

Чем ближе к президентским выборам в США, тем сильнее на Украину давят «западные партнеры». Нынешний американский лидер Джо Байден боится, что в случае, если Украина будет терпеть неудачи на фронте, его кампания провалится. Поэтому от президента Украины Владимира Зеленского требуют заморозить конфликт, иначе Штаты могут назначить на его должность другого, более сговорчивого политика.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скорее всего, западные партнеры пытаются давить на Зеленского, требуя заморозить войну или обеспечить стабильность хода боевых действий, как минимум, до американских выборов. Говорили об этом миллион раз – Байден опасается, что любой военный кризис в Украине приведет к его поражению на выборах, и демократов в целом. Так же эти сигналы по выборам, которые звучат сейчас за кулисами со всех сторон, – непублично еще, прорываются только частями, – это тоже воспринимается как инструмент давления на Зеленского. Или мы действуем синхронно, как команда, – говорит Запад Зеленскому, – или вы идете на выборы», – сказал он.

«Не можете принять решения – эти решения могут принять другие люди, или вы разделите эту ответственность с другими людьми после выборов. Если вы не можете – пусть придет Залужный, Кличко, Порошенко – они смогут, они нам пообещают, смогут», – заключил Бортник.