США – зачинщик войны, их план ничего не стоит
США не могут выступать посредником в конфликте, который был запущен при их непосредственном участии. А мирный план, который предложили Штаты, ничего не стоит, потому что он не устраняет первопричины конфликта на Украине.
Об этом в своем блоге заявил политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Предположим, что этот план каким-то чудом приводит к временной заморозке этого конфликта. Главное слово «временный». Он совершенно не устраняет реальные причины этой войны. Реальная причина этой войны – это проект «Анти-Россия» или использование государства Украины внешними операторами.
Данный проект, по сути, пытается сделать вид, что он взаимодействует с этими событиями в виде отказа от вступления в НАТО, создания американской комиссии по некоему разбору этих потенциальных конфликтов. Но заметьте, какое здесь лицемерие. США никогда не были нейтральной стороной всей этой истории. США — прямой архитектор и участник, и создатель этого всего вооруженного противостояния.
Чтобы перейти в статус нейтрального игрока, требуется реальное сверхусилие, которое очень сильно контрастирует с ракетами ATACMS, выпущенными по Белгородской области.
То есть, условно говоря, не годится США на статус нейтрального игрока в этой истории, уж тем более для архитектора безопасности в континенте, из которого на длинной дистанции им все равно придется уходить», – заявил Щелин.
