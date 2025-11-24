Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США не могут выступать посредником в конфликте, который был запущен при их непосредственном участии. А мирный план, который предложили Штаты, ничего не стоит, потому что он не устраняет первопричины конфликта на Украине.

Об этом в своем блоге заявил политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

