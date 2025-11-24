США – зачинщик войны, их план ничего не стоит

Анатолий Лапин.  
24.11.2025 13:32
  (Мск) , Киев
Просмотров: 929
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


США не могут выступать посредником в конфликте, который был запущен при их непосредственном участии. А мирный план, который предложили Штаты, ничего не стоит, потому что он не устраняет первопричины конфликта на Украине.

Об этом в своем блоге заявил политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США не могут выступать посредником в конфликте, который был запущен при их непосредственном участии....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Предположим, что этот план каким-то чудом приводит к временной заморозке этого конфликта. Главное слово «временный». Он совершенно не устраняет реальные причины этой войны. Реальная причина этой войны – это проект «Анти-Россия» или использование государства Украины внешними операторами.

Данный проект, по сути, пытается сделать вид, что он взаимодействует с этими событиями в виде отказа от вступления в НАТО, создания американской комиссии по некоему разбору этих потенциальных конфликтов. Но заметьте, какое здесь лицемерие. США никогда не были нейтральной стороной всей этой истории. США — прямой архитектор и участник, и создатель этого всего вооруженного противостояния.

Чтобы перейти в статус нейтрального игрока, требуется реальное сверхусилие, которое очень сильно контрастирует с ракетами ATACMS, выпущенными по Белгородской области.

То есть, условно говоря, не годится США на статус нейтрального игрока в этой истории, уж тем более для архитектора безопасности в континенте, из которого на длинной дистанции им все равно придется уходить», – заявил Щелин.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить