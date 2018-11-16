Стараниями Киева в России всё чаще звучат призывы о признании ЛДНР

16.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Благодаря политике киевского режима по отношению к Донбассу сейчас в России даже те, кто не допускал возможности признания ЛДНР, всё чаще заявляют об этом.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал российский политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Многие, даже российские высокие, деятели заявляли, что альтернативы Минским соглашениям нет. Я считаю, что есть две альтернативы. Если мы отказываемся от «Минска», это либо возобновление широкомасштабных боевых действий с новыми жертвами, в том числе среди мирных, либо замена этого формата другим. Его тоже нужно готовить и обсуждать параллельно, чтобы не возникло правового вакуума. Рано или поздно придётся договариваться о правилах мирного сосуществования», – отметил эксперт.

«Я по заказу Института стран СНГ в начале этого года сделал такой «брейнсторминг» возможных сценариев развития событий на Украине и в Донбассе, связанных с войной. Я насчитал восемнадцать различных сценариев. Ни в одном из них нет сценария, который часто озвучивали российские эксперты в этой студии, о том, что Донбасс будет антинатовским якорем в будущей федеративной Украине. Это звучало неоднократно, в том числе из уст довольно уважаемых мною высоких политиков. Сейчас, слава Богу, всё реже звучат, и даже те, кто здесь не допускал возможности признания ЛДНР, всё чаще говорят о такой возможности, потому что Украина зачастую вынуждает это делать», – добавил Корнилов.