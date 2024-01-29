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Даже решение вопроса с НАТОвскими производителями снарядов, которые не хотят заниматься благотворительностью для бандеровцев, не поможет Киеву насытить ВСУ артиллерией.

Об этом в эфире интернет-канала «Дикий Live» заявил украинский военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отдельные спрашивают – почему Запад не может дать нам то количество снарядов, которое можно. А потому что у них заводов нет. А 75% тех заводов, что есть, частные. А частник говорит: «заключите со мной договор, что будете покупать у меня десять лет снаряды, и мы будем выпускать». А знаете, сколько будут выпускать? Миллион двести. Не каждая компания, а все вместе. Это в месяц по сто тысяч, разделите на тридцать, получится три тысячи. А мы в день выпускаем сорок тысяч», – пожаловался эксперт.

Стариков подчеркнул, что дроны и прочие высокотехнологичные новинки не смогут полностью заменить артиллерию в таких операциях, как огневой вал или широкомасштабное пробитие фронта. А насытить ВСУ этим родом войск не получится по ряду причин.

«Артиллерия как была богом войны, так и осталась. А раз снарядов будут выпускать такое количество – значит, и качество упадёт. А раз качество упадёт, то каждый второй-третий не будет взрываться, да и точность будет другая. А это значит, что орудийные стволы будут быстрей расходоваться. Бывшее советское вооружение сможет стрелять до пяти тысяч выстрелов, и дальше продолжать. А «PzH 2000» – всего пятьсот выстрелов, и ствол надо менять. А логистика? Условный вагон – это только восемьсот снарядов; а к ним ещё зарядов тоже полный вагон. Это представьте, какая масса должна ездить туда-сюда», – подытожил он.