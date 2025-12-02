Стиснем зубы, но запомним хамство Трампа – украинский генерал

Украина должна стиснуть зубы и постараться не перечить команде Трампа в рамках переговоров о мире, но запомнить «хамское поведение Америки».

Об этом в эфире «Украинского радио» заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Он уже пережил несколько раундов, начиная с того времени, когда приезжал Бессент по ископаемым и на нашу премьерку наезжал. Вообще, они все ведут себя по-хамски, нам нужно сжать зубы и терпеть, но все это запомнить, как ведет себя руководство Америки и по всем этим раундам, и вообще…

Сейчас в линии поведения, кроме Рубио, наверное, все остальные настроены очень агрессивно просто по форме. Очень тяжело сдерживать себя в таком, но можно без хамства лишнего давать им соответствующую реакцию.

Когда они чувствуют силу и стойкость в этом, только тогда они начинают что-то принимать, и идет разговор по сути», – заявил Романенко.

