Столтенберг: Нападёт Россия или нет – НАТО будет двигать войска

НАТО оценивает численность российских войск у границ Украины на основе данных коммерческих спутников.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы говорим о том, что происходит на местности, обмениваемся разведывательной информацией, которую мы собираем. Мы получаем ее с коммерческих спутников. Никто не может отрицать факты, что Россия накопила огромные силы на кордоне с Украиной. Эта информация в публичном доступе», – сказал Столтенберг.

При этом он признал, что в Альянсе не знают истинных намерений России.

«Мы знаем их возможности, мы знаем, сколько сил накоплено, но мы не знаем их намерения. Если мы будем объединять нашу информацию, несмотря на их угрожающую риторику, если мы согласимся с их требования, то тогда будут военно-технические последствия.

Мы знаем поведение России, она уже применяла силу против Украины. У них много разведчиков на территории Украины, и нам необходимо быть обеспокоенными, серьезно обеспокоенными. Вот почему мы говорим, если они применят силу, это будет иметь высокую цену.

Поэтому мы поддерживаем Украину, чтобы она могла защищаться. Поэтому мы увеличили количество натовских войск на востоке. Мы хотим предотвратить атаку на Украину. Мы не можем сказать, что она произойдет стопроцентно, но мы описываем угрозу», – рассуждал Столтенберг.