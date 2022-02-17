Столтенберг назвал обстрелы ВСУ в Донбассе спецоперацией РФ

17.02.2022  19:45 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, НАТО, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Украина
Новости Украины

Сегодняшнее обострение ситуации в Донбассе может быть спецоперацией России с целью найти повод для вторжения на Украину.

Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодняшнее обострение ситуации в Донбассе может быть спецоперацией России с целью найти повод для...

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«Россия пытается найти причину, чтобы начать вооруженную атаку против Украины. Нет ясности про намерения России. Мы не знаем, что будет происходить, но мы знаем, что Россия сгруппировала наибольшую силу за десятилетие вокруг Украины.

Мы знаем, что много российских разведчиков, которые работают на Украине. Они в Донбассе находятся. И мы видели, что они ищут оправдания для операции под фальшивым флагом для того, чтобы зайти на Украину. И это нас волнует», – вещал он.

«Я не могу разглашать детали разных данных, которые мы получаем. Союзники открывают планы России, которые касаются дезинформации. Мы считаем, что это затрудняет их работу, и им сложнее вторгнуться в Украину», – бредил Столтенберг.

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