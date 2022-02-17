Столтенберг обвинил Россию в продвижении войск НАТО на восток

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

НАТО размещает дополнительные силы в Польше и Румынии, чтобы защититься от военной интеграции России и Белоруссии.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Мы видим уже много лет, с начала незаконной аннексии Крыма и начала поддержки Россией сепаратистов Донбасса, что есть боевые группы, которые находятся вокруг Украины. Мы видим также все более крепкую интеграцию российских и белорусских вооруженных сил. Именно поэтому мы отреагировали так, как мы отреагировали – мы укрепили наше присутствие на востоке. Наши боевые группы в Польше и Прибалтике, конечно, являются оборонными. Из-за того, что происходит вокруг Украины, и присутствия российских войск в Белоруссии мы рассматриваем дальнейшие шаги. Это размещение боевых групп в Румынии и на юго-востоке Альянса», – сказал Столтенберг.

Он обвинил Россию в нарушении договора о ракетах средней и малой дальности, который на самом деле разорвали США.

«Конечно, мы обеспокоены тем, что мы видим. Тем, что Россия модернизирует ядерные ракеты «Искандер». Мы видим их в Белоруссии, а также в Калининграде. «Искандеры» являются комплексами двойного назначения. Они могут нести ядерные боеголовки.

Мы этим обеспокоены уже долгий период времени. Россия разместила эти ракеты, не придерживаясь договора о ракетах средней и малой дальности. Мы делаем все возможное, чтобы защитить членов Альянса в таком опасном окружении», – вещал Столтенберг.

При этом он уверяет, что НАТО стремится к диалогу с Россией и верит в дипломатию.